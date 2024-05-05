Esenyurt’ta havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed N.K. isimli şahıs elindeki tabancayla gündüz vakti sokak ortasında etrafa rastgele ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası Muhammed N.K., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muhammed N.K., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Esenyurt Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "05.05.2024 Pazar günü bazı sosyal medya mecralarında "Esenyurt'ta belinden çıkardığı silahla havaya rasgele ateş açtı" şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet ekiplerimizce yapılan çalışma sonucunda; Görüntülerden kimliği tespit edilen M.N.K. İsimli S.S.Ç. şahıs, İnönü Mahallesi'ndeki evinde yakalanmıştır. - M.N.K. isimli şahıs ilk ifadesinde suçunu itiraf etmiş, suç aleti silahı ise arkadaşı A.K.Ş.'den aldığını beyan etmiştir. Konuya ilişkin yapılan tahkikatta ise A.K.Ş.'nin silahının rutin güvenlik uygulaması yapan emniyet ekipleri tarafından bulunarak gerekli işlemlerin yapıldığını tespit edilmiştir.

- M.N.K. İsimli S.S.Ç. şahıs ilk ifadesinin ardından büro amirliğimize intikal ettirilerek gerekli yasal işlemlere başlanmıştır. Nöbetçi savcılık işleminde ise; Şüpheli Şahsın -Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulmasın'dan İşlem Yapılması. Mevcutlu (Gözaltı) olarak 06.05.2024 Pazartesi günü adli makamlara çıkarılmasına karar verilmiştir." Denildi.