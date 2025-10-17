Esenyurt’ta İBB’ye tepki: Bu köprü ölüm tuzağı

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'de bulunan ve TEM Otoyolu Avcılar Haramidere bağlantı yolu üzerinde yer alan Balıkyolu Köprüsü tahrip olmuş halde ilgi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanında bulunan köprünün bazı kısımlarında beton parçaları düşüyor, demirler dışarı çıkmış durumda. Vatandaşlar, ağır tonajlı araçlar geçtiği zaman köprünün sallandığını söylüyor. Hem yayalar hem de araçlar için büyük risk barındıran köprü, uzun süredir bu hâlde. Vatandaşlar, İBB'yi görevini yapmaya davet ediyor.