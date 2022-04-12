Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı

İçinde yolcu olamayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir gişe kapanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi. (DHA)