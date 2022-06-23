Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta iki grup arasında araç park kavgası!Taş ve sopalar havada uçuştu
Giriş Tarihi: 23.6.2022 00:29

Esenyurt’ta iki grup arasında araç park kavgası!Taş ve sopalar havada uçuştu

İHA
Esenyurt’ta iki grup arasında araç park kavgası!Taş ve sopalar havada uçuştu

Esenyurt’ta otomobilini emlakçı dükkanının önüne park eden şahıs, dükkan sahiplerinden olumsuz yanıt alınca iki grup arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içindeki emlakçı dükkanının önüne aracını park etmek isteyen sürücü, dükkan sahiplerinin tepkisini çekti. Aracı bulunduğu yerden almasını isteyen iş yeri sahipleri ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce ortalık adeta savaş alanına döndü.
Taş ve sopalar havada uçuştu
Kavga sırasında taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle sona eren kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı yerde ve hasar gören araçta inceleme yaptı.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Esenyurt'ta araç park etme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, kavgayı ayırmaya çalışan polisin havaya ateş ettiği görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! Masadaki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girecek! Müstakbel damat Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?( Milli Maç) Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? MİLLİ MAÇ
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe! Galatasaray'dan orta saha çıkarması
Asgari ücret zammı için kritik viraj! Net ve Brüt 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Hesaplamalar yapıldı!
BENZİN FİYATINA İNDİRİM BEKLENİYOR! 22 Haziran 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta iki grup arasında araç park kavgası!Taş ve sopalar havada uçuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA