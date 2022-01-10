Esenyurt’ta iki grup arasında kavga: İş yerini taşladılar

Esenyurt'taki kavga, saat 20.30 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavgaya çıktı. Ardından taraflardan biri cadde üzerindeki iş yerine sığındı.

Onları kovalayan diğer grup ise iş yerinin camlarını taşlamaya başladı. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Saldırganlar, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.





Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin incelemesinde bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.





VALİLİK: 7 KİŞİ YAKALANDI



İstanbul Valiliği olayla ilgi açıklama yaptı. Açıklamada, "Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan bir pasajın içerisinde biri yabancı uyruklu iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli yakalanmış, diğer çalışmaların yakalanması için çalışmalar devam ediyor" denildi. Açıklamada AYRICA konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.