Esenyurt’ta iki grup arasında sopalı kavga kamerada

Karşı karşıya gelen iki grup arasında kısa sürede kavga çıktı. Çıkan kavgada iki tarafta sopa, tekme, tokatlarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler, polis ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede ayrıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.