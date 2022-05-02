Esenyurt’ta ilginç olay: Hırsızı itfaiye kurtardı!

"SOPAYLA KENDİNE VURUYORDU"

Yaşadığı ilginç hırsızlık girişimini anlatan Rıza Ay, "Sabah saatlerinde yan komşum aradı. Dükkana birinin girdiğini söyledi. Hemen aşağıya indim. Bir tanesi beni görünce kaçtı. Ben bu sırada diğerini görmedim. Sesler gelince fark ettim. Girdiği yerden kafasını çıkardı. Ben içeride olduğunu anladım, bu sırada arkadaşlarım da geldi. Kaçacak yeri yoktu. Çatının üzerindeki saclara bastı. Bu sırada sac çöktü. İtfaiye ve polis geldi. Duvarı kırdılar. Bu çıkmak istemedi. Yaklaşık 6-7 saat sürdü. Düştükten sonra ayağını burktu. Orada bulduğu sac parçalarını üzerine sürdü. Sopayla kendine vuruyordu" dedi.