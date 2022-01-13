Esenyurt’ta inanılmaz olay: Kamyonetten çaldı alışveriş yaptı!

Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde 30 Kasım 2021 tarihinde park halinde olan kamyonetten bir cep telefonu ve cep telefonu kılıfı içerisindeki 1 adet kredi kartı çalındı. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, çalınan kredi kartı ile aynı caddedeki tekel bayiinden 6 kez temassız şekilde olmak üzere toplam bin 700 lira tutarında alışveriş yapıldığını belirledi.