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Giriş Tarihi: 29.7.2023 03:53

Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Esenyurt’ta bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda dükkan içerisinde bulunan 2 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yarandı. Aynı iş yerinin ise geçtiğimiz aylarda kurşunlandığı öğrenildi

İHA
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçla iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen'e (21) silahlı saldırı düzenledi.

Olayın ardından silahlı saldırganlar geldiği araca binerek kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kanlar içerisinde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, Yusuf Erzen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili çalışmaları devam ederken, aynı işyerinin geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı öğrenildi.

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Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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