Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı
Giriş Tarihi: 25.12.2021

Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı
Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde evinden markete alış verişe çıkan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz (31), parkın içinden geçtiği sırada internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı. Genç kadını 15 yerinden bıçaklayan saldırgan kaçtı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yılmaz'ı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı
Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Basit bir testle demans belirtilerini evde tespit etmek mümkün
Başkan Erdoğan: Biz ekonomik bağımsızlık için çalışıyoruz, TOBB ve ona bağlı kuruluşlar garip açıklamalar yapıyor
Galatasaray'a Polonyalı golcü! "Maaşı yüksek ama..."
Başkan Erdoğan'dan dolar manipülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Cezasını çekecek
Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu çıldırdı! "Siz erkekler..."
Bahçeyi bırak, memleket toprağına bak!
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah'ın yeni takımı belli oldu! Ne Messi ne Ronaldo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA