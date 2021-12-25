Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı

Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde evinden markete alış verişe çıkan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz (31), parkın içinden geçtiği sırada internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı. Genç kadını 15 yerinden bıçaklayan saldırgan kaçtı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yılmaz'ı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı.