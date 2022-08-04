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Giriş Tarihi: 4.8.2022 00:00

Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var...

Esenyurt’ta bir kafede oturan 3 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Esenyurt’ta kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var...

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerindeki bir kafede oturan 3 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kafe içerisinde inceleme başlattı. Ekipler yaptığı çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var...
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