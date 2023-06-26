Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükada'da bulundu
Giriş Tarihi: 26.6.2023 15:56 Son Güncelleme: 26.6.2023 15:57

Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükada'da bulundu

Büyükada'da ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Kimlik tespit çalışmalarında cesedin, 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Özlem Yıldız'a (40) ait olduğu belirlendi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Esenyurt’ta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükada’da bulundu

Büyükada Maden Mahallesi Çarkıfelek Caddesi'nde üzerinde dün sabah 08.30 sıralarında yaşanan olayda, köpek beslemeye gelen 2 kişi ormanlık alanda kadına ait ceset buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız (40)'a ait olduğunu belirledi. Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ayrıca Yıldız'ın 3 gündür arandığı, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kadının 3 gündür ormanlık alanda olduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yıldız'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, Yıldız'ın yakınları tarafından teslim alındı.

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Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükada'da bulundu
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