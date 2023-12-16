Esenyurt’ta kontrolden çıkan araç dükkana daldı: 2 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1187. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, sokak üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir dükkanına daldı. Bu sırada, dükkan içerisinde bulunan Reşat Özcan ile Orhan Pasul aracın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanırken, aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.