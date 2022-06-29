Esenyurt’ta korku dolu anlar! Kimyasal madde dolu tank devrildi

Olay Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3143 Sokak'ta ki fabrikada kimyasal madde dolu bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.