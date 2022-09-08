Esenyurt’ta korku dolu anlar! Yol verme kavgasında mermiler havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak, diğer aracı kovalamaya başladı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi.