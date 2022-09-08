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Giriş Tarihi: 8.9.2022 09:52

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Yol verme kavgasında mermiler havada uçuştu

İstanbul Esenyurt'ta yol verme kavgasında sinirlenen şahıs dehşet saçtı. Araçtan inen şahsın 2 kişiyi vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Esenyurt’ta korku dolu anlar! Yol verme kavgasında mermiler havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak, diğer aracı kovalamaya başladı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi.

O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan sıcak anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Yol verme kavgasında mermiler havada uçuştu
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