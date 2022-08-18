Esenyurt’ta korkunç cinayet! Kapıyı açtı kurşun yağmuruna tutuldu

KAPIYI AÇTI KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şeyhoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda ölen Şeyhoğlu ile birlikte oturan arkadaşı O.Y.'nin ifadesine başvuruldu. O.Y. emniyete verdiği ifadede biz otururken güvenlik aradı Ercan'ın geldiğini söyledi. Bir süre sonra kapı çaldı. Murat kapıyı açtı gelen kişi peş peşe ateş etti. Ardından da beni silah zoruyla aşağı indirdi. Araca bindirdi bir süre sonra bir petrolde bıraktılar dediği öğrenildi.