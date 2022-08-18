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Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:30

Esenyurt’ta korkunç cinayet! Kapıyı açtı kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre aralarında kız meselesi yüzünden husumet olan iki arkadaşın tartışması cinayetle bitti. Araç kiralama işi yapan Osman Murat Şeyhoğlu (42) evine gelen arkadaşı Ercan Ş. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şeyhoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Beşiktaş’ta 2 arkadaşıyla birlikte saklandığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir adet silah bulundu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta korkunç cinayet! Kapıyı açtı kurşun yağmuruna tutuldu

Esenyurt Aşık Veysel Mahallesinde 11 Ağustos günü sabah saat 09:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murat Şeyhoğlu ikametinde oturduğu sırada bir süre önce telefonla konuşup tartıştığı arkadaşı Ercan Ş. evine geldi. Kapıyı açtığında tam 10 el ateş etti. Şeyhoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

KAPIYI AÇTI KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şeyhoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda ölen Şeyhoğlu ile birlikte oturan arkadaşı O.Y.'nin ifadesine başvuruldu. O.Y. emniyete verdiği ifadede biz otururken güvenlik aradı Ercan'ın geldiğini söyledi. Bir süre sonra kapı çaldı. Murat kapıyı açtı gelen kişi peş peşe ateş etti. Ardından da beni silah zoruyla aşağı indirdi. Araca bindirdi bir süre sonra bir petrolde bıraktılar dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR EVDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine Cinayet Masası ekiplerince yapıl an kamera çalışmalarda şüpheli Ercan Ş. ve onu araçta bekleyen iki arkadaşı tespit edildi. Çalışmaların devamında 3 şüpheli Beşiktaş'ta saklandıkları bir adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı adreste bir silah ele geçirildi.

KIZ MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli Ercan Ş. (37) ve iki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayın iki arkadaş arasındaki kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

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Esenyurt’ta korkunç cinayet! Kapıyı açtı kurşun yağmuruna tutuldu
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