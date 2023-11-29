Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta korkunç olay! Diş doktoru aracının yanında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:30 Son Güncelleme: 29.11.2023 15:36

Esenyurt’ta korkunç olay! Diş doktoru aracının yanında ölü bulundu

İstanbul Esenyurt’ta diş doktoru aracının yanında ölü bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlattı.

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Esenyurt’ta korkunç olay! Diş doktoru aracının yanında ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'a bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında Mahmut Perşembe isimli diş doktoru aracının yanında ölü bulundu. Yolda doktoru yerde hareketsiz gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Perşembe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı.

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Esenyurt’ta korkunç olay! Diş doktoru aracının yanında ölü bulundu
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