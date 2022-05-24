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Giriş Tarihi: 24.5.2022 09:16

Esenyurt'ta korkunç olay! Lüks sitede kiralık daireden düşen genç kız feci şekilde can verdi

İHA
Esenyurt’ta korkunç olay! Lüks sitede kiralık daireden düşen genç kız feci şekilde can verdi

Gelen bilgiye göre Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen genç kızın ölümü şok etti. Sitenin kiralık dairesinde bulunan 1’i kadın toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü.

Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Esenyurt'ta korkunç olay! Lüks sitede kiralık daireden düşen genç kız feci şekilde can verdi
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