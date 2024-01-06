Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta korkunç saldırı! Aracını park ederken gence kurşun yağmuru
Giriş Tarihi: 6.1.2024 19:14 Son Güncelleme: 6.1.2024 19:26

Esenyurt'ta korkunç saldırı! Aracını park ederken gence kurşun yağmuru

Esenyurt'ta kanlı saldırı kameralara yansıdı. Furkan Toy (21) isimli genç, aracını park edeceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Toy hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Esenyurt’ta korkunç saldırı! Aracını park ederken gence kurşun yağmuru

Olay, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Toy, saat 11.15 sıralarında aracını evinin yakınındaki 3006. sokağa park etmek için girdi. Toy, aracını park etmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Toy, ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalleli sokağa çıktıklarında 3 kişinin koşarak olay yerinden ayrıldığını gördü. Mahalle sakinleri hemen polisi ve sağlık ekiplerini arayarak konuyla ilgili bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Toy'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarını incelerken, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Polis, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Toy'un aracıyla sokağa girdiği, kısa süre sonra ise 3 kişinin koşarak sokaktan ayrılmaya çalıştığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir ve Malatya'da korkutan depremler
McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu sapıklığın adı var mı?
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Son dakika haberleri: Bahçeli: Hilafet bayrağı iddiası ile saldırı tesadüf değildir
Otomotivde rekor kırıldı Togg zirveye oturdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta korkunç saldırı! Aracını park ederken gence kurşun yağmuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA