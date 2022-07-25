Esenyurt’ta kurşun yağmuru! Galerici öldü, 4 kişi gözaltında...

Esenyurt'ta galericiler sitesindeki işyerinde çıkan kavgada Serdar Akdoğan, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesinde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Akdoğan, galeride bulunan bir iş yerine giderek husumetli olduğu kişilerle konuşmaya başladı. Serdar Akdoğan işyerinde bulunan eşyaları çevreye dağıtmaya başlayınca galeride bulunanlarla Serdar Akdoğan arasında kavga çıktı. Kavga sırasında galeride bulunan kişiler Serdar Akdoğan'ı iki yerinden vurarak ağır yaraladı. Sesleri duyan diğer esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serdar Akdoğan'ı ambulansla hastaneye götürdü. Akdoğan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili Esenyurt Asayiş Büro ekipleri yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın geçmişe dayanan alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.