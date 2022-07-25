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Giriş Tarihi: 25.7.2022 15:37

Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Galerici öldü, 4 kişi gözaltında...

Son dakika haberine göre; Esenyurt'ta galericiler sitesindeki işyerinde çıkan kavgada kan aktı. Serdar Akdoğan, galeride bulunan bir iş yerine giderek husumetli olduğu kişilerle konuştu. Akdoğan, galerideki eşyaları sağa sola dağıtınca kavga büyüdü. Olay sırasında 2 yerinden vurulan Akdoğan öldü.

Esenyurt’ta kurşun yağmuru! Galerici öldü, 4 kişi gözaltında...

Esenyurt'ta galericiler sitesindeki işyerinde çıkan kavgada Serdar Akdoğan, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesinde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Akdoğan, galeride bulunan bir iş yerine giderek husumetli olduğu kişilerle konuşmaya başladı. Serdar Akdoğan işyerinde bulunan eşyaları çevreye dağıtmaya başlayınca galeride bulunanlarla Serdar Akdoğan arasında kavga çıktı. Kavga sırasında galeride bulunan kişiler Serdar Akdoğan'ı iki yerinden vurarak ağır yaraladı. Sesleri duyan diğer esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serdar Akdoğan'ı ambulansla hastaneye götürdü. Akdoğan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Esenyurt Asayiş Büro ekipleri yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın geçmişe dayanan alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Galerici öldü, 4 kişi gözaltında...
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