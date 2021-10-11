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Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:27

Esenyurt'ta laf atma kavgası: Sopalar kalaslar havada uçuştu!

İHA
Esenyurt’ta laf atma kavgası: Sopalar kalaslar havada uçuştu!

İstanbul Esenyurt’ta dehşet dolu anlar yaşandı. Laf atma tartışmasında ortalık fena karıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Esenyurt'ta bir iş yerinin çıkışında başlayan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine sopa ve kalaslarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına dönerken o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt - Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş çıkışında laf atma sebebi ile başlayan tartışma, tarafların arkadaşlarının da katılması ile hararetlenerek kavgaya dönüştü. Sopa ve kalasların havada uçuştuğu olayda iş yerinde maddi hasar oluşurken kavgaya karışan bazı vatandaşlar ise yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da iş yeri savaş alanına döndü. Onlarca şahsın birbirine saldırdığı o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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Esenyurt'ta laf atma kavgası: Sopalar kalaslar havada uçuştu!
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