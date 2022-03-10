Esenyurt’ta metrobüs kazası: Yaralılar var

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi Durağı'nda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüse, arkasından durağa yanaşan başka bir metrobüs çarptı. Kazada metrobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Metrobüsler ise çekildi.