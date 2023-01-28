Esenyurt’ta minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki M.Y.'ye minibüs çarptı.
Minibüs şoförü durmayarak olay yerinden kaçarken, M.Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlatırken, M.Y'nin cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.