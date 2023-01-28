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Giriş Tarihi: 28.1.2023 18:31 Son Güncelleme: 28.1.2023 18:32

Esenyurt'ta minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti. Polis kaza sonrası olay yerinden kaçan minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Esenyurt’ta minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki M.Y.'ye minibüs çarptı.

Minibüs şoförü durmayarak olay yerinden kaçarken, M.Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlatırken, M.Y'nin cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Esenyurt'ta minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
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