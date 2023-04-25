Esenyurt’ta ölümlü kaza: Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı ama...

Kazada otomobil, çevredeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gökhan Dinmezsu, Mustafa Güneş ve sürücü Berat Kaya ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı olarak hastaneye götürülen Mustafa Güneş (62) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya ise tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil köpeğe ve yol kenarında bekleyenlere çarptığı görülüyor. Çevredekiler ise yaralıların yardımına koşuyor...