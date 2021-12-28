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Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:25 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:27

Esenyurt’ta ortalık karıştı: Kanlar içinde yere yığıldı!

İHA
Esenyurt’ta ortalık karıştı: Kanlar içinde yere yığıldı!

İstanbul Esenyurt’ta ortalık karıştı... İki aile arasında kavga çıktı. Şahısların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda, bir kişi de kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Savaş filmlerini aratmayan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma, onlarca kişinin bıçak, tekme ve tokatla birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi ise kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Savaş filmlerini aratmayan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Esenyurt’ta ortalık karıştı: Kanlar içinde yere yığıldı!
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