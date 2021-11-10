Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta ortalık karıştı: Zabıta ve seyyar satıcılar böyle kapıştı!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:47 Son Güncelleme: 10.11.2021 11:48

Esenyurt'ta ortalık karıştı: Zabıta ve seyyar satıcılar böyle kapıştı!

DHA
Esenyurt’ta ortalık karıştı: Zabıta ve seyyar satıcılar böyle kapıştı!

İstanbul Esenyurt'ta, ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile  kaldırımı işgal eden seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga! | Video

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavgaya dönüştü. Satıcılardan biri zabıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı. Giderek büyüyen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta ortalık karıştı: Zabıta ve seyyar satıcılar böyle kapıştı!
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