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Giriş Tarihi: 10.10.2021 01:53

Esenyurt’ta park halindeki iki TIR yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Esenyurt’ta park halindeki iki TIR yandı

Esenyurt’ta cadde üzerinde park halinde bulunan bir TIR’da çıkan yangın, park halindeki başka bir TIR’a da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, 00.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 TF 8127 plakalı TIR'ın kupa kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 13 KD 836 plakalı TIR'ın dorsesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İKİ TIR YANDI


İtfaiye ekipleri yanan TIR'ları kısa sürede söndürdü. Yanan TIR'lar kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yanan TIR'larda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından araçlar sahiplerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Esenyurt’ta park halindeki iki TIR yandı
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