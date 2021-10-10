Esenyurt’ta park halindeki iki TIR yandı

Olay, 00.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 TF 8127 plakalı TIR'ın kupa kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 13 KD 836 plakalı TIR'ın dorsesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İKİ TIR YANDI



İtfaiye ekipleri yanan TIR'ları kısa sürede söndürdü. Yanan TIR'lar kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yanan TIR'larda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından araçlar sahiplerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.