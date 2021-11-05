Esenyurt’ta pes dedirten olay! Çocuğu da alet ettiler!

"BUNLARLA BAŞA ÇIKAMIYORUZ"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Zülküf Gözer, "Karşı dükkana giderken, bir otomobilin park ettiğini gördüm. Arabanın içi kalabalıktı. Karşı dükkandan para bozdurup geldim. Bu sırada arabada yürüteç gördüm. Çocuk yürüteç çalıyor. İşi yaptıran da adam. Kendisi yapmıyor, çocuğu alet ediyor. Dükkandan çıkıp, baktığımda çocuk arabası getirdiler. Tekrar bagajın içine koydular. 'Bu kimin malı?' dedim. 'Ödemesini yaptık' dediler. İçeriye ödeme yaptık dediler. Bu sefer de bir kadın beni oyalamaya başladı. Ben de 'Bu mal benim. Siz kime ödeme yaptınız?' dedim. Sonra anladım ki, bunlar hırsız. Çalıyorlar. Büyük olan insanlar, çocuğu işlerine alet ediyor. Zaten bunlarla başa çıkamıyoruz" ifadelerini kullandı.