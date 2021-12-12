Esenyurt’ta plastik fabrikası alev alev yanıyor

Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 4 bin 500 metre kare alandaki faaliyet gösteren plastik fabrikası çıkan yangında ev alev yanıyor.
Yangın, 03.00 sıralarında Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi Muhsin Yazicioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. 4 bin 500 metre kare alana kurulu bulunduğu öğrenilen fabrikanın plastik üzerine faaliyet gösterdiği belirtildi. Alev alev yanan fabrika için İstanbul'un çok sayıda ilçesinde olaynyerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.