Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta plastik fabrikası alev alev yanıyor
Giriş Tarihi: 12.12.2021 03:54

Esenyurt'ta plastik fabrikası alev alev yanıyor

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Esenyurt’ta plastik fabrikası alev alev yanıyor

Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi'nde bulunan  ve yaklaşık 4 bin 500 metre kare alandaki faaliyet gösteren plastik fabrikası çıkan yangında ev alev yanıyor.

Yangın, 03.00 sıralarında Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi Muhsin Yazicioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. 4 bin 500 metre kare alana kurulu bulunduğu öğrenilen fabrikanın plastik üzerine faaliyet gösterdiği belirtildi. Alev alev yanan fabrika için İstanbul'un çok sayıda ilçesinde olaynyerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika: Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
PKK'lı katili kaçırmaya çalışan HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı
SON DAKİKA: Mardin'deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...
Son dakika: Fırtına, Antalya'da dindi! Trabzonspor'un yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi...
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni aşka yelken açtı! İşte Emina Jahovic’in yeni aşkı!
Son dakika: Londra'da art arda 3 patlama! Polis alarma geçti
Son dakika haberi: Ankara'da katliam gibi kazada yürek yakan detay! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta plastik fabrikası alev alev yanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA