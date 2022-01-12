Esenyurt’ta servis minibüsü alev alev yandı!

Apartman sakinleri hortum sarkıtarak müdahale ederken, durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı servis aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, minibüsün yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Çok kısa süre önce yolcularını indirdiğini söyleyen sürücü Ferzende Sönmez, "Tesisatlardan yangın çıktı. El freni de yanınca tüple müdahale ettim. Kovalarda su vardı onları da döktüm. Hortum sarkıttılar yine olmadı. Her tarafa yayıldı alevler. Çok çabuk yayıldı alevler. Araba kendiliğinden buraya geldi" diye konuştu.