Esenyurt’ta sıkı denetimlerde adeta cephanelik ele geçirildi

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde 15 Ağustos tarihinde yapılan yaya devriye ve yol uygulaması sonucunda 145 araç, 135 motosiklet, ve 520 şahıs incelendi. 4 kişinin üzerinde 14 fiş 75.54 gramlık narkotik madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ve bir kayıp çocuk bulundu. 5 araç ve motosiklete ise 12 bin 460 lira para cezası yazıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üç günlük asayiş uygulamalarında ise şüpheli Ş.T. ve A.Ş. isimli şahısların üzerinden; 2 adet ruhsatsız silah ve şarjörleri ile 122 adet silahlara ait fişekler ele geçirilmiş, şüpheli T.D. ve şüpheli M.Y. isimli şahısların yapılan ev aramasında; 1 adet pompalı olarak tabir edilen tüfek ve şarjörü, 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik tabanca ve şarjörü, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirilmiş gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi. Başka bir gün yapılan denetimde ise Şüpheli Ş.D. isimli şahsın yapılan ev aramasında; 1 adet ruhsatsız silah ve şarjörü ile ele geçirilip gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün suç unsurlarına yönelik denetimleri her gün devam etti. Yapılan 15 ayrı denetimler sonrasında şüpheli Ç.Y. G.S., O.B.P. , S.K. D.Y.M. ,B.T. ve S.Ç , H.D.,A.C.S. , C.G. H.T.,E.T. ve B.E. isimli şahıslar Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti yaparlarken yakalanırken üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise Satışa Hazır Vaziyette Paketlenmiş Halde 794.27 gram çikolatalı kubar tabir edilen uyuşturucu Madde ve hassas terazi ile bir adet silah ve 4 fişek ele geçirilip gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi. Yapılan aramalarda ayrıca 24 bin lira para ele geçirildi.

Denetimler sırasında ise şüpheli S.K.'nın Dolandırıcılık Suçundan Arandığı tespit edilmiş, Şüpheli H.D. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında;1 Adet Ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilmiş, şüpheli B.T. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında; 1 adet VALHTER ibareli ruhsatsız tabanca 50 adet fişek 1 adet otomatik tabanca dipçiği 1 adet içerisinde 6 adet fişek bulunan tabanca şarjörü 1 adet içerisinde 15 adet fişek bulunan tabanca şarjörü 42 adet adet fişek ele geçirilmiş, şüpheli H.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, S.Y. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında; 2 adet ruhsatsız silah 5 adet fişek ele geçirilmiş şüpheli A.C.S. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında; Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Suçlaması ile 6 farklı mahkemeden arandığı ve 19 yıl 29 ay hapis cezası ve 10.380 TL para cezası imalatı olarak arandığı tespit edilmiş, şüpheli B.K. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında Silah Ticareti Yapmak suçlaması ile 4 yıl 2 ay hapis cezası tespit edilerek gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi