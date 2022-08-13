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Giriş Tarihi: 13.8.2022 01:34

Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çocuklar sokakta kavga etti. Sonrasında kavganın ailelere yansımasıyla 2 aile karşı karşıya geldi. Ailelerden birinin silah kullandığı kavgada, diğer aileden 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, aileler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, öfkeli kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale etti.

''TAŞ ATILIYOR, DİKKATLİ OLUN''

Yaşanan olaydan sonra sokak adeta savaş alanına döndü. Sokakta alınan geniş güvenlik önlemleri cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülere bir amirin polis memurlarını ''Taş atılıyor, dikkatli olun. Geri çekilin'' dediği anlar da yansıdı.(DHA)

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Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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