Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı
Giriş Tarihi: 13.4.2023 06:20

Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Esenyurt'ta motosikletle seyir halinde olan Emir Ertürk, kendisini hafif ticari araçla takip eden kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Ertürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı.

DHA
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler plakası alınamayan hafif ticari araçla takip ettikleri motosiklet sürücüsü Emir Ertürk'e (22) Ahmet Arif Caddesi üzerinde silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu motosikleti kullanan Ertürk ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ertürk'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ertürk'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Saldırı sırasında bir dükkanın camına kurşun isabet ettiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinin de kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAR MASKELERİ VARDI

Olayı gören Ahmet Tonga, "Biz marketteydik müşteriler vardı. Tam teravih namazının dağılma saatiydi. Bir kaç el silah sesi duyduk, çıktık dışarı hemen. Hafif ticari araçları vardı, kar maskesi falan vardı, kaçtılar gittiler. Çocuk yerde yatıyordu. Nabzını ölçtük yok gibiydi hastaneye götürdüler oradan da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etmişler. Çocuk motosikleti kullanıyordu. Vurulduktan sonra kaymış çimlerin arasına doğru" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' telefonu
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Seçim 2023 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu! 28. Dönem AK PARTİ İstanbul milletvekili adayları kimler?
Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP'de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'e sahip çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA