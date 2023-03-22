Esenyurt’ta sokak ortasında cinayet

Esenyurt Aşık Şenlik Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda Savaş Çıkan karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Turan Dikmen'i bir süre takip ettikten sonra başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Dikmen'in öldüğü belirlendi. Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu. Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor" dedi.