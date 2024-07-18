Esenyurt’ta sokak ortasında dehşet anları

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.B. ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaştı. İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaştı.