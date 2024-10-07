Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak dolaşan şüpheli serbest bırakıldı

5 Ekim öğle saatlerinde İncirtepe Mahallesi 234'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek şahıs (38), aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkardı. Çırılçıplak dışarı çıkan şüpheli sokaklarda gezdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli A.B.'nin çıplak gezdiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B'nin 2 adet "kasten yaralama" ve 1 adet "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından olmak üzere toplam 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.