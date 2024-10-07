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Giriş Tarihi: 7.10.2024 10:33 Son Güncelleme: 7.10.2024 10:41

Esenyurt'ta sokakta çırılçıplak dolaşan şüpheli serbest bırakıldı

Esenyurt'ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bir kişi, sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli A.B.’nin 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak dolaşan şüpheli serbest bırakıldı

5 Ekim öğle saatlerinde İncirtepe Mahallesi 234'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek şahıs (38), aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkardı. Çırılçıplak dışarı çıkan şüpheli sokaklarda gezdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli A.B.'nin çıplak gezdiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B'nin 2 adet "kasten yaralama" ve 1 adet "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından olmak üzere toplam 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Esenyurt'ta sokakta çırılçıplak dolaşan şüpheli serbest bırakıldı
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