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Giriş Tarihi: 14.10.2022 05:24

Esenyurt’ta şüpheli ölüm! 6. kattan beton zemine düştü

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu 10 katlı binanın 6'ncı katından aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aşağı düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi

DHA
Esenyurt’ta şüpheli ölüm! 6. kattan beton zemine düştü

Olay, Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1075 Sokaktaki bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katında oturan yabancı uyruklu Ebraım Fofana, henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, beton zemine düşen Ebraım Fofana'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem alırken, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Sitede oturan diğer yabancı uyruklu kişilerden bilgi alan polis ekipleri, Ebraım Fofana'nın düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinin ardından Fofana'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Esenyurt’ta şüpheli ölüm! 6. kattan beton zemine düştü
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