Esenyurt’ta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdılar

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı üzerinde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan tekel büfenin önünde elinde silah olan iki grup bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.





Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, tekel büfeye sığınırken diğer grup büfeye ve tartıştıkları kişilere doğru ateş açtı.