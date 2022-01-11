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Giriş Tarihi: 11.1.2022 06:50

Esenyurt’ta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdılar

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Esenyurt’ta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdılar

Esenyurt’ta tekel büfenin önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir grup tekel büfeye sığınırken diğer grup tekel büfeye ateş açtı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda kurşunlar bir otomobile tekel büfenin kapısına isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı üzerinde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan tekel büfenin önünde elinde silah olan iki grup bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, tekel büfeye sığınırken diğer grup büfeye ve tartıştıkları kişilere doğru ateş açtı.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Açılan ateş büfe ve park halindeki otomobile isabet ederken olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olay yeri inceleme ekipleri büfenin önünde ve içinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında kurşun isabet eden otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Esenyurt’ta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdılar
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