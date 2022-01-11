Esenyurt’ta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdılar

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı üzerinde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan tekel büfenin önünde elinde silah olan iki grup bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, tekel büfeye sığınırken diğer grup büfeye ve tartıştıkları kişilere doğru ateş açtı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Açılan ateş büfe ve park halindeki otomobile isabet ederken olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri büfenin önünde ve içinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında kurşun isabet eden otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.