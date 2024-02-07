Esenyurt’ta tekel bayisine silahlı saldırı kamerada

Olay, 5 Şubat Pazartesi günü, saat 22.50 sıralarında, Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli kişi, plakası belirlenemeyen motosikletle kaldırımda ilerleyerek tekel bayisinin önüne geldi. Motosikleti kullanan sürücü dükkanın önüne geldiğinde durakladı. Motosikletin arka tarafında oturan kişi ise silahını çıkararak iş yeri sahibi Vasıf Ç.'nin (40) bulunduğu tekel bayisine defalarca ateş etti. Vasıf Ç., mermilerden birinin bacağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Vasıf Ç., ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin şüpheli saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.