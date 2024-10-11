Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:51 Son Güncelleme: 11.10.2024 11:17

Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele her geçen gün artarak devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan bakında 2 kilogram 461 gram uyuşturucu madde Marihuana ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Yunus Emre mahallesinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler geçtiğimiz günlerde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken adrese 2 kilogram 461 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TORBACILAR TUTUKLANDI

Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 220 fiş 254 gram uyuşturucu madde, 1 fiş 20 gram uyuşturucu madde ve yine bir kavanoz içinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA