Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Yunus Emre mahallesinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler geçtiğimiz günlerde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken adrese 2 kilogram 461 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TORBACILAR TUTUKLANDI

Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 220 fiş 254 gram uyuşturucu madde, 1 fiş 20 gram uyuşturucu madde ve yine bir kavanoz içinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.