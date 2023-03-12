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Giriş Tarihi: 12.3.2023 14:04 Son Güncelleme: 12.3.2023 14:07

Esenyurt’ta vahşet defalarca bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıkan iki sevgili bina girişinde kavga etti. S.R. kız arkadaşı D.R.’yi defalarca bıçakladı. Çevredekiler şüpheliyi yakalayıp engel oldu ancak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta vahşet defalarca bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansın girişinde geçen perşembe günü yaşanan olayda, Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.'yi darp etmeye başladı. Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı. Bıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

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Esenyurt’ta vahşet defalarca bıçaklayarak öldürdü
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