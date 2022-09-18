Esenyurt’ta vahşet: Taziyeye gittiği evden çıkarken katledildi!

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralanan adamın yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, hastaneye kaldırılan şahsın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Biz içeride otururken dışarıdan 5 el silah sesi geldi. Ben dışarı çıktığımda adam yerde yatıyordu. Adama ateş ettiler ve gözümüzün önünde ağır yaralandı ve kıvranıyordu. Ambulans yetişemedi, adamı zabıta aracıyla hastaneye götürdüler. Daha sonra polisler geldi. Vuran kişiyi görmedik ancak arka sokaktan kaçtığı söyleniyor" dedi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.