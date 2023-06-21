Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi silahla vurularak öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.6.2023 13:29 Son Güncelleme: 21.6.2023 14:00

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi silahla vurularak öldürüldü

Esenyurt'ta yabancı uyruklu A.C., binanın bodrum katında silahla vuruldu. Ağır yaralanan A.C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Esenyurt’ta yabancı uyruklu kişi silahla vurularak öldürüldü

Esenyurt'un Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu A.C., kimliği belirsiz yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla vuruldu. A.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan A.C.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan A.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi olan polis ekipleri, iş yerlerinin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi silahla vurularak öldürüldü
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