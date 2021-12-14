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Giriş Tarihi: 14.12.2021 04:22 Son Güncelleme: 14.12.2021 04:32

Esenyurt'ta yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Esenyurt’ta yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

Feci yangın, Esenyurt Üçevler Mahallesi 887'ınci Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, gece 02.00 sıralarında binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 COCUĞUN CESEDİYLE KARŞILAŞILDI

Binada yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken bir çocuğu da vatandaşlar kurtardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede sindürürken yapılan kontrolde bodrum kattaki dairede 4 çocuğun cenazesiyle karşılaştı.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. ölen çocukların, 1,3, 7 ve 9 yaşlarında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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Esenyurt'ta yangında 4 çocuk hayatını kaybetti
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