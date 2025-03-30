Esenyurt’ta yaşlı ve engelliler unutulmadı

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazırladı. Esenyurt Belediyesi'nin başarılı bir şekilde uyguladığı Evde Temizlik Hizmeti, bayrama temiz ve sağlıklı bir ortamda girmek isteyen 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların imdadına yetişti. Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen adreslere giderek detaylı temizlik yaptı. Bayram öncesi evleri temizlenen vatandaşlar bu hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.