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Giriş Tarihi: 1.1.2022 13:23

Esenyurt'ta yılbaşında sitede havai fişek kavgası

DHA
Esenyurt’ta yılbaşında sitede havai fişek kavgası

Esenyurt'ta bir sitede yeni yılı kutlamak için havai fişek patlatan yabancı uyruklu kişi ile site sakinleri ve güvenliği arasında kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, yeni yılın ilk dakikalarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, yeni yılı kutlamak için yasak olmasına rağmen site bahçesinde onlarca insanın içinde havai fişek patlatmaya başladı. Çıkan gürültü üzerine bahçeye gelen bazı site sakinleri ve güvenlik görevlileri, havai fişek patlatan kişiye müdahale etti. Güvenlik görevlileri ile havai fişek patlatan kişi arasında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri, önce yere düşürdükleri adamı daha sonra da zorla evine soktu. O anlar ise başka bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta yılbaşında sitede havai fişek kavgası
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