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Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:13 Son Güncelleme: 22.10.2021 11:28

Esenyurt'taki dehşet anları kameralarda! Ölümden saniyelerle kurtuldular

DHA
Esenyurt’taki dehşet anları kameralarda! Ölümden saniyelerle kurtuldular

Esenyurt'ta yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin saniyelerle kurtuldu.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir caddede meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HS 5727 plakalı panelvan, dükkana çarparak, kaldırımda devrildi.



Kaldırımdaki 3 kişi, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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"BİR ANDA SES GELDİ"
Yaşanan kazayı anlatan Yasin Ünal, "Yarım saat önce dükkanımızda iş yapıyorduk. Bir anda ses geldi. Ses geldikten sonra hemen kapıya koştum.



İlk gördüğüm şey aracın yan yattığı oldu. Daha sonra şoförü, gelen vatandaşlarla beraber ön camdan çıkardık.



Polis ekipleri geldi, ifadesine başvurdu. Yaralı yoktu, sadece maddi hasar meydana geldi" dedi.

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Esenyurt'taki dehşet anları kameralarda! Ölümden saniyelerle kurtuldular
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