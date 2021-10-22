Esenyurt’taki dehşet anları kameralarda! Ölümden saniyelerle kurtuldular

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir caddede meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HS 5727 plakalı panelvan, dükkana çarparak, kaldırımda devrildi.