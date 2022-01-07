Esenyurt’taki kavganın yeni görüntüleri çıktı

Korkunç olay, 23 Aralık saat 17.00 sıralarında Esenyurt Meydanı 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. kavga sırasında başından yaralanan kardeşlerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı.