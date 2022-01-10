Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'taki olaylarla ilgili valilikten açıklama
Giriş Tarihi: 10.1.2022 08:14

Esenyurt'taki olaylarla ilgili valilikten açıklama

DHA
Esenyurt’taki olaylarla ilgili valilikten açıklama

Esenyurt'ta dün akşam iki grup arasındaki kavganın ardından bir pasajın camlarının taş atılarak zarar verilmesi olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır.

Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
SON DAKİKA | Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı hayatı kolaylaştıracak uygulamayı başlatıyor
New York'ta yangın faciası! 9’u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet yaşamını yitirdi!
Son dakika: 9 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
İsviçreli gazeteci Pelda, terör örgütü PKK mensuplarının İsviçre'deki işkencesini yazdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'taki olaylarla ilgili valilikten açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA