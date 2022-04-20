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Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:05

Esenyurt’tan İngiltere’ye bebek tulumlu uyuşturucu kargosu

Esenyurt’tan İngiltere’ye bebek tulumlu uyuşturucu kargosu

İstanbul Esenyurt’ta bir kargo firmasından İngiltere’ye bebek mont ve tulumlarının arasında gönderilmek istenen uyuşturucu madde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Köpek Yönetim Büro Amirliğince yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kargo firmasından İngiltere'ye bebek mont ve tulumlarının arasında gönderilmek istenen uyuşturucu madde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Köpek Yönetim Büro Amirliğince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Narkotik Köpek Yönetim Büro Amirliğince Esenyurt'ta dün öğlen saatlerinde bir kargo firmasında denetim yapıldı. K-9 KARGO ekibi yaptığı çalışmalarda İstanbul'da İngiltere'ye gönderilecek olan kargo gönderisi arama köpeği 'Ateş' ile kontrol edildi. Dedektör köpeğin uyuşturucu olduğuna dair tepki vermesi üzerine gönderi alınan mahkeme kararı ile açıldığında içerisinde bebek mont ve tulumu olduğu onunda astarına gizlenmiş halde daralı ağırlığı 244 gr gelen ve bin 464 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Esenyurt’tan İngiltere’ye bebek tulumlu uyuşturucu kargosu
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